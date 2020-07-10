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Positional Breakdown-Center Field

Post 22 head coach Kelvin Torve breaks down what it takes to be a good center fielder.
Published: Jul. 10, 2020 at 12:06 AM CDT|Updated: 6 hours ago
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RAPID CITY, S.D. (KOTA) -WE CONTINUE OUR POSITIONAL BREAKDOWN SERIES BY TAKING A LOOK AT WHAT IT TAKES TO BE A GOOD CENTER FIELDER. AT THE BIG LEAGUE LEVEL SOME OF THE ALL TIME GREATS ARE MICKEY MANTLE, WILLIE MAYS, AND KIRBY PUCKETT.

CENTER FIELD IS A POSITION WHERE YOU WOULD LIKE TO GET SOME RUN PRODUCTION. BUT PLAYING STRONG DEFENSE IS THE TOP PRIORITY FOR A GOOD CENTER FIELDER.

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